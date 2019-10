Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen

Rhein-Neckar-Kreis: Stoppschild missachtet, 15.000 Euro Sachschaden

Schwetzingen (ots)

Am Samstagmorgen gegen 08.50 Uhr missachtete eine 57-jährigere Daimler Benz Fahrerin aus Altlußheim das Stoppschild an der Kreuzung der Scheffelstraße und der Robert-Bosch-Straße und kollidierte im Kreuzungsbereich mit einem 66-jährigen VW Golf Fahrer aus Oftersheim. Während der VW-Fahrer unverletzt blieb klagte die Unfallverursacherin nach dem Zusammenstoß über Nackenschmerzen und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 15.000 Euro.

