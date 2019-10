Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Hilsbach (Rhein-Neckar-Kreis): Autofahrerin kommt auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern und überschlägt sich

Sinsheim/Hilsbach (Rhein-Neckar-Kreis) (ots)

Eine 21-jährige Fahrerin eines VW Polo fuhr am Sonntagnachmittag, gegen 14.45 Uhr, von der L551 kommend auf der K4282 in Richtung Hilsbach. Kurz vor dem Ortseingang Hilsbach kam sie in einer S-Kurve auf der nassen Fahrbahn nach links von der Straße ab. Beim Versuch gegenzulenken verlor sie die Kontrolle über das Fahrzeug und schleuderte nach rechts in die Böschung, wo sich der Pkw überschlug. Die Fahrerin zog sich neben einem Schock leichtere Verletzungen zu und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw musste abgeschleppt werden, es entstand ein Sachschaden von rund 2500 Euro. Die K4282 war bis 15.25 Uhr voll gesperrt, danach wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

