Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Einbruch in Supermarkt

Lahr (ots)

Unbekannte haben in der Nacht auf Dienstag in einem Supermarkt in der Straße "Am Sternenkeller" eine Verglasung eingeworfen und anschließend Beute gemacht. Den Langfingern gelang es, durch das Einwerfen der Haupteingangstür in das Innere des Geschäfts zu gelangen. Hier entwendeten sie eine Spendenbox und ergriffen anschließend die Flucht. Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben die Ermittlungen aufgenommen.

