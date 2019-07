Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Nordrach - Eingebrochen

Nordrach (ots)

Unbekannte haben sich im Verlauf des frühen Montagmorgens auf dem Gelände eines Schwimmbads in Nordrach zu schaffen gemacht. Die Langfinger haben hier vermutlich zwischen Mitternacht und 10.30 Uhr einen Zaun überstiegen und sind anschließend gewaltsam in einen Kiosk eingedrungen. Hier machten sie sich über diverse Speisen und Getränke her, bevor sie letztlich das Weite suchten. Zu einem nennenswerten Diebstahlschaden kam es zwar nicht, trotzdem ermitteln nun die Beamten des Polizeipostens Zell am Harmersbach wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.

