POL-KR: Innenstadt: Jugendlicher stiehlt Rucksack - Opfer gesucht

Krefeld (ots)

Bereits am vergangenen Dienstag (17. September 2019) hat ein Jugendlicher einer Frau den Rucksack gestohlen. Die Polizei sucht nun das Opfer.

Gegen 12:20 Uhr entwendete ein Jugendlicher einer Frau an der Breite Straße / Stephanstraße einen Rucksack und flüchtete. Als er Polizeibeamte in der Nähe wahrnahm, gab er der Frau den Rucksack zurück und versteckte sich auf der Toilette eines Ladens an der Scheutenstraße. Einer Mitarbeiterin kam der Junge verdächtig vor, weswegen sie die Polizei hinzu rief. Er wurde von den Beamten zur Wache gebracht und später an seine Mutter übergeben.

Die Geschädigte hatte sich zwischenzeitlich entfernt. Die Ermittler bitten darum, dass sich Zeugen und die Frau unter der Rufnummer 02151 6340 bei der Polizei melden.

Sie wird folgendermaßen beschrieben: Etwa 50 Jahre alt, kurze graue Haare und schmale Statur. Sie führte einen senfgelbenen Rucksack der Marke Fjäll Räven bei sich und fuhr mit ihrem Fahrrad weiter in Richtung Südwall. (736)

