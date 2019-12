Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Heinsberg (ots)

Am Mittwoch, 18. Dezember, ereignete sich gegen 16.55 Uhr an der Kreuzung Waldfeuchter Straße/Westtangente/Ringstraße/Kolpingstraße ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 69-jähriger Mann aus Heinsberg fuhr mit seinem Pkw Nissan auf der Kolpingstraße in Richtung Waldfeuchter Straße. An der Kreuzung beabsichtigte er diese zu überqueren, um geradeaus weiter auf der Waldfeuchter Straße zu fahren. Er gab an, bei Grünlicht zeigender Ampel in den Kreuzungsbereich eingefahren zu sein. Ein 32-jähriger Mann aus Heinsberg fuhr zeitgleich mit seinem Fahrrad auf der Ringstraße in Richtung Westtangente. An der Kreuzung beabsichtigte er die Kolpingstraße in Richtung Westtangente zu überqueren. Da die Ampel für ihn Rot zeigte, habe er zunächst angehalten und sei erst nach dem Umschalten auf Grünlicht losgefahren. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer. Der Fahrradfahrer stützte zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Zur Klärung des Geschehens bittet die Polizei Zeugen des Unfalls, sich zu melden. Zuständig ist für diesen Fall das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg, Telefon 02452 920 0.

Rückfragen bitte an:

