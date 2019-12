Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Presseberichtvom 21.12.2019

Kreis Heinsberg (ots)

Erkelenz-Katzem - versuchter Einbruch-

In den Abendstunden des 20.12.2019 gelangten unbekannte Täter in den rückwärtigen Bereich eines Einfamilienhauses an der Hohlstraße. Dort versuchten sie ein Fenster des Hauses aufzuhebeln, was ihnen aber nicht gelangt. Die Täter gelangten nicht ins Haus und es wurde nichts entwendet

Erkelenz- Borschemich/Neu-Kuckum - Fahrzeugaufbrüche-

Im Ortsteil Borschemich öffneten unbekannte Täter in der Nacht zu Freitag, 20. Dezember auf bislang nicht bekannte Weise einen verschlossenen PKW, der neben einem Haus in der Straße In Borschemich abgestellt war. Aus dem Fahrzeug entwendeten sie Bargeld, eine Brille und Bekleidung.

In derselben Nacht wurde durch unbekannte Täter ein ebenfalls auf der Straße In Borschemich abgestellter verschlossener PKW auf unbekannte Weise geöffnet. Hier wurde nichts entwendet

Ebenfalls in der Nacht zu Freitag, 20. Dezember öffneten unbekannte Täter im Ortsteil Neu-Kuckum einen vor einem Haus in der Straße Zur Kuckumer Festwiese abgestellten verschlossenen PKW auf unbekannte Weise. Auch hier wurde nichts entwendet.

