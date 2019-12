Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Rolltor zu Garage aufgebrochen

Erkelenz (ots)

Unbekannte Täter hebelten das Rolltor einer Garage an der Hermann-Josef-Gormanns-Straße auf. Dabei wurde das Tor beschädigt. Die Täter drangen so in die Garage ein. Ob sie etwas entwendeten, wird noch ermittelt. Die Tat wurde am 18. Dezember (Mittwoch), gegen 22.45 Uhr, begangen.

