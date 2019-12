Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Neue Art des Telefonbetrugs

Heinsberg-Randerath (ots)

Als bei einem 75-Jährigen aus Heinsberg am 12. Dezember (Donnerstag) das Telefon klingelte, meldete sich ein Mann, der sich als Mitarbeiter der Rechnungsabteilung der Rentenversicherung ausgab. Dieser gab an, dass eine Rentenkürzung anstehen würde, weil ein Telefondienst Kosten eingeklagt hätte, die bislang nicht gezahlt worden wären. Dabei habe es sich um ein Gewinnspiel gehandelt. Da der Rentner vor einiger Zeit auch an einem Gewinnspiel teilgenommen hatte, glaubte er dem Anrufer. Dieser teilte ihm mit, dass er die Rentenkürzung durch eine Einmalzahlung verhindern könnte. Der Senior reagierte sehr besonnen und erkundigte sich erstmal bei seinem Rechtsanwalt, ohne Geld zu überweisen. Dieser riet ihm dazu, den Vorfall bei der Polizei anzuzeigen.

Das Beispiel zeigt, dass Straftäter auch vor Weihnachten nicht davor halt machen, ältere Menschen mit unterschiedlichen Telefontricks zu betrügen.

 Berichten Sie Ihren älteren Angehörigen von diesem Vorfall und der Vorgehensweise der Täter, so dass diese nicht zum Opfer werden.  Wenn Sie einen solchen Anruf erhalten, wenden Sie sich in jedem Fall zuerst an Familienangehörige und Freunde, bevor Sie überweisen.  Wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt, informieren Sie die Polizei über die Notrufnummer 110 - Wir sind rund um die Uhr für Sie da, auch an den Feiertagen.  Falls Sie Opfer eines Telefonbetrugs geworden sind, zeigen Sie den Vorfall bei der Polizei an!

Wir wünschen Ihnen ein ruhiges und vor allem sicheres Weihnachtsfest!

