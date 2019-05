Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Trier, Paulinstraße (ots)

Die Polizei Trier fahndet nach einem bislang unbekannten Unfallverursacher, der in der Paulinstraße 53, einen am Fahrbahnrand geparkten PKW, beschädigt hat. Als Tatzeitraum kommt Donnerstag, 30.05.2019, zwischen 20:20 - 20.40 Uhr in Frage. Bei dem beschädigten PKW handelt es sich um einen schwarzen Toyota Avensis. Dieser wurde im Frontbereich vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchiert. Die Schadenssumme beträgt nach erster Einschätzung 1000,- Euro.

