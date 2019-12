Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Schmuck aus Wohnhaus entwendet

Hückelhoven-Ratheim (ots)

Bei einem Einbruch in ein Wohnhaus an der Straße Ringofen stahlen die Täter nach ersten Erkenntnissen Schmuck. Die Tat wurde am Mittwoch (18. Dezember) zwischen 16 Uhr und 20 Uhr begangen.

