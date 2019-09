Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: BAB 48, Koblenz - Verkehrsunfallflucht BAB 3, Montabaur - VU wegen Einschlafens BAB 3, Neustadt

Wied - VU wegen Einschlafens und unter BtM-Einfluss

Polizeiautobahnstation Montabaur, BAB 3 und BAB 48 (ots)

Am Freitagvormittag gegen 11:10 Uhr kam es auf der BAB 3 in FR FFM, KM 84 (56410 Montabaur) zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Der 61-jährige Fahrzeugführer fiel nach eigenen Angaben in einen Sekundenschlaf, in dessen Folge er mit seinem Pkw die Leitplanke und mehrere Leitpfosten der Autobahn beschädigte. Der Fahrer blieb unverletzt. Andere Verkehrsteilnehmer wurden nicht involviert. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 4.000 EUR.

Ebenfalls am Freitagmittag, gegen 12:25 Uhr, kam es zu Beginn der Baustelle auf der BAB 48, FR Autobahndreieck Dernbach, vor der AS Bendorf, zu einem leichten Zusammenstoß zwischen einem Sattelzug und einem Pkw. Beim Versuch des litauischen Lkws vom linken auf den rechten Fahrstreifen zu wechseln, übersah dieser den dort befindlichen Pkw VW der 46-jährigen Unfallgegnerin. Am Pkw entstand leichter Sachschaden. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt unbeirrt fort.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeiautobahnstation Montabaur zu melden (02602 93270 oder pastmontabaur@polizei.rlp.de)

Am Samstagmittag, um 12:35 Uhr, konnte durch eine Streifenwagenbesatzung ein verunfallter Pkw an der Anschlussstelle Neustadt / Wied, BAB 3 in FR FFM, erkannt werden. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer eingeschlafen war und deshalb mit dem Fahrbahnteiler im Abfahrtsbereich der Anschlussstelle kollidierte. Durch den Zusammenprall wurden Fahrzeug- sowie Leitplankenteile und Beschilderungen auf die Fahrbahn geschleudert. Zusätzlich stellte sich bei der Unfallaufnahme heraus, dass der 42 Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Der Gesamtschaden dürfte sich auf ca. 15.000 EUR belaufen.

