Auf dem Schulhof der Maria-Frieden-Grundschule geriet am Dienstag im Zeitraum von 18.35 bis 18.50 Uhr eine Mülltonne in Brand. Aufgrund eines Zeugenhinweises konnte diese schnell gelöscht werden. Es entstand lediglich an der Mülltonne ein geringer Sachschaden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Es wird weiterhin geprüft, ob dieses Sachbeschädigung durch Inbrandsetzen zu einer Serie von Bränden im Stadtgebiet von Coesfeld in den vergangenen Wochen gezählt werden kann. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um die Mithilfe der Bevölkerung. Sollten Sie verdächtige Beobachtungen machen, bei denen Sie nicht ausschließen können, dass sie mit einem Brand in Verbindung stehen, informieren sie über Notruf (110) die Polizei.

