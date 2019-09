Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Marie-Curie-Straße

Mehrere Autos beschädigt - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Zeugen sucht die Polizei in Lüdinghausen in Zusammenhang mit einer Serie von Sachbeschädigungen in der Nacht von Sonntag (01.09.) auf Montag (02.09.). Bislang vier Geschädigte erstatteten bislang eine Anzeige bei der Polizei, weil der Lack ihrer Autos zerkratzt wurde. Alle Autos waren im Bereich der Marie-Curie-Straße geparkt. Eine weitere Anzeige liegt aus dem Bereich Käthe-Kollwitz-Straße vor. Hier zerkratzten die bislang unbekannten Täter ein Auto und brachen einen Spiegel ab. Alle Sachbeschädigungen dürften im Zusammenhang stehen. Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

