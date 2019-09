Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld/ Gemeinsam auf City-Streife Polizei, Ordnungsamt und Streetworker waren auf nächtlicher Tour durch die Innenstadt

Gemeinsam auf Streife begaben sich am Wochenende Mitarbeiter des Ordnungsamtes der Stadt Coesfeld und der Polizeiwache Coesfeld. Auch der von der Stadt Coesfeld engagierte Sicherheitsdienst sowie Streetworker des Stadtjugendamtes waren in die Kontrolle eingebunden. "Die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in der Kreisstadt hat für uns oberste Priorität", betonten Wachleiter Martin Pollmann und Theo Witte, Leiter des Fachbereichs Ordnung und Soziales der Stadt Coesfeld. "Das wollen wir durch sichtbare Präsenz an neuralgischen Punkten im Stadtgebiet deutlich machen." Während der mehrstündigen Streife zur Nachtzeit wurde zunächst der Schlosspark inspiziert. Hier wurde eine Personengruppe deutlich auf die Nachtruhe hingewiesen. Im weiteren Verlauf wurde im Helmus-Park ein 17-jähriger junger Mann in einer Personengruppe angetroffen, der Betäubungsmittel konsumierte. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet; die Rücksprache mit den Erziehungsberechtigten erfolgte noch direkt vor Ort. An einer Tankstelle an der Dülmener Straße wurde ein weiterer Drogenverstoß eines Minderjährigen festgestellt und geahndet. Auf dem Bahnhofsgelände im Umfeld der Skateranlage wurde eine Person überprüft, die zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben war. Unterbrochen wurde die geplante Route durch eine Funkmeldung, dass ein Zeuge gemeldet habe, zwei dunkle Kleinwagen würden durch den Schlosspark fahren. Die gemeinsame City-Streife machte sich auf den Weg, konnte trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen aber kein Fahrzeug mehr antreffen. Im weiteren Verlauf der Nacht wurde auch das Schulzentrum an der Osterwicker Straße bestreift. Hier wurde der massive Einsatz des Ordnungsamtes erforderlich, denn eine Gruppe Jugendlicher aus etwa 20 Personen hatte die dortige Basketballanlage extrem vermüllt. Die Jugendlichen wurden aufgefordert, den groben Abfall sofort zu beseitigen und am anderen Morgen eine gründliche Säuberungsaktion durchzuführen. Mit Unterstützung der Polizei wurden die Personalien vor Ort aufgenommen. "Wir werden auch zukünftig immer wieder gemeinsam auf Streife gehen", betonte der Leiter der Polizeiwache, Martin Pollmann.

