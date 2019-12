Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Wildunfall - Verkehrsunfall mit Sachschaden - Verkehrsunfallflucht

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Wildunfall

Philippsthal - Am Mittwochmorgen (4.12.), gegen 6:35, befuhr eine 50-jährige Pkw-Fahrerin aus Leimbach die B 62 von Philippsthal kommend in Richtung Bad Hersfeld. Kurz nach der Ortslage überquerte eine Rotte Wildschweine die Straße. Ein Wildschwein lief in die linke vordere Seite des Pkw. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro.

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Bad Hersfeld - Am Dienstagnachmittag (3.12.), gegen 14:51 Uhr, befuhren ein 29-jähriger Lkw-Fahrer aus Neuenstein, ein 18-jähriger Pkw-Fahrer aus Haunetal und eine 62-jährige Pkw-Fahrerin aus St. Johann/Österreich die Frankfurter Straße aus Bad Hersfeld kommend in Richtung Unterhaun. Der Lkw-Fahrer und die Fahrerin aus Österreich befuhren den linken, der Fahrer aus Haunetal den rechten Fahrstreifen. Kurz vor der Auffahrt zur A4 wechselte der Lkw-Fahrer auf den rechten Fahrstreifen, übersah hierbei den Pkw des Haunetalers und touchierte diesen mit seiner vorderen rechten Fahrzeugseite. Der Pkw drehte sich einmal um die eigene Achse, touchierte das Fahrzeug der Fahrerin aus Österreich und kam dann schließlich am rechten Fahrstreifen in Richtung Unterhaun zum Stehen. Personen wurden nicht verletzt. Alle Fahrzeuge konnten die Örtlichkeit eigenständig verlassen. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 2.600 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Rotenburg-Lispenhausen - Ein Alheimer Pkw-Fahrer parkte seinen blauen Subaru Legacy am späten Mittwochabend (4.12.), gegen 21:30 Uhr, ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in der Nürnberger Straße. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr die Nürnberger Straße und streifte im Vorbeifahren den linken Außenspiegel des geparkten Subaru. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

