Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Wohnung

Vogelsbergkreis (ots)

Einbruch in Wohnung

Homberg - Zwischen Dienstagnachmittag (03.12.) und Mittwochmorgen (04.12.) brachen Unbekannte in eine Wohnung in der Magdeburger Straße ein. Die Täter hebelten dazu eine Balkontür auf und durchsuchten mehrere Räume. Zum Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Es entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Patrick Bug Polizeipräsidium Osthessen Pressesprecher

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefon:

0661-105-1010 KHK Möller

0661-105-1011 POK Müller

0661-105-1012 POK Bug



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell