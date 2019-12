POL-OH: Verkehrsunfall

Polizeipräsidium Osthessen

Rotenburg-Lispenhausen - Am Dienstag (03.12.), gegen 08.40 Uhr, beabsichtigte ein Pkw-Fahrer aus Rodgau das Tankstellengelände in der Nürnberger Straße zu verlassen und nach links in Richtung Bebra einzubiegen. Dabei übersah er, eigenen Angaben zufolge, einen weiteren Pkw-Fahrer aus Bebra, der das Tankstellengelände von der Nürnberger Straße aus kommend befuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Beim anschließenden Zurücksetzen übersah der Rodgauer außerdem noch einen Pkw aus Fritzlar, der zwischenzeitlich hinter ihm stand. Der Gesamtschaden beträgt circa 3.000 Euro.

