Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitte8lung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.09.2019 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Wertheim: Pkw prallt gegen Baum Am späten Montagnachmittag befuhr eine 35-Jährige mit ihrem Mazda die Kreisstraße von Kembach nach Dertingen. Im Verlauf der Strecke kommt diese alleinbeteiligt aus bisher unbekannter Ursache zunächst nach rechts in den Grünstreifen. Durch Gegenlenken schleudert der Mazda quer über die Straße hinweg nach links. Der Pkw prallt dort gegen einen Baum. Die Fahrzeuglenkerin erliegt noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen. Während der Unfallaufnahme musste die Kreisstraße voll gesperrt werden. Zur Unfallaufnahme wurde der Verkehrsunfallaufnahmedienst des Verkehrskommissariats Tauberbischofsheim hinzugezogen.

