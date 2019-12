Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zusammenstoß zweier Fahrzeuge

Vogelsbergkreis (ots)

Zusammenstoß zweier Fahrzeuge

Alsfeld - Am Montag (02.12.), gegen 16.40 Uhr, befuhr ein 59 Jahre alter Mann aus Alsfeld mit seinem blauen VW Polo die Straße "Mainzer Tor" in Richtung "Grünberger Straße". Zur gleichen Zeit näherte sich ein 56 Jahre alter Alsfelder mit seinem grauen Mercedes aus der Straße "Am Lieden" und wollte dort in Richtung "Mainzer Tor" nach rechts einbiegen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 5.000 EUR.

Gefertigt: (Polizeistation Alsfeld, VA´e Schwenzfeier)

Patrick Bug Polizeipräsidium Osthessen Pressesprecher

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefon:

0661-105-1010 KHK Möller

0661-105-1011 POK Müller

0661-105-1012 POK Bug



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell