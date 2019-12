Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Hünfelder Telefongeschäft

Fulda (ots)

Einbruch in Hünfelder Telefongeschäft

HÜNFELD. Am frühen Mittwochmorgen (4.12.), gegen 2:45 Uhr, drangen Unbekannte in ein Telefongeschäft in der Mittelstraße ein. Dabei wurden neben einer geringen Summe Bargeld auch mehrere Mobiltelefone und Telefonkarten im Gesamtwert von rund 2.500 Euro entwendet.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand schlugen die Täter die Schaufensterscheibe des Ladens mit dem Standfuß eines Bauzauns ein und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. Um an einen Teil der Mobiltelefone zu gelangen, zerstörten sie im Inneren zudem eine Vitrine. Der verursachte Gesamtschaden beträgt rund 3.000 Euro.

Durch den Lärm wurde eine aufmerksame Zeugin auf den Einbruch aufmerksam. Bei ihrer Nachschau konnte sie eine Person beobachten, die sich in Richtung Hauptstraße entfernte.

Hierbei soll es sich um eine Person jüngeren Alters handeln, die circa 1,65 bis 1,75 Meter groß und von schlanker Statur gewesen ist. Sie trug eine weiße Plastiktüte bei sich und war mit einem schwarzen Kapuzenpulli bekleidet.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Dominik Möller, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefon:

0661-105-1010 KHK Möller

0661-105-1011 POK Müller

0661-105-1012 POK Bug



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell