Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bellheim - Kontrolle im Spiegelbachpark

Bellheim (ots)

Am Sonntagabend wurden mehrere Jugendliche im Spiegelbachpark einer Kontrolle unterzogen. Hierbei überprüfte die Streife ebenso ein mitgeführtes Damenfahrrad. Es stellte sich heraus, dass dieses durch zwei Jugendliche an der Haltestelle Mühlbuckel entwendet wurde. Das Fahrrad, ein Damenrad der Marke Winora, Farbe: schwarz/silber wurde sichergestellt. Der oder die Eigentümer/in kann sich diesbezüglich mit der Polizei Germersheim in Verbindung setzen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim telefonisch unter 07274-9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

