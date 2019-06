Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Ergebnisse Auftaktkontrollen "Alkohol und Drogen im Straßenverkehr"

Landkreis V-R (ots)

In den letzten beiden Tagen (04. und 05. Juni 2019) führten die Polizeivollzugsbeamten im Landkreis Vorpommern-Rügen an verschiedenen Orten Verkehrskontrollen anlässlich der Kampagne "Fahren.Ankommen.LEBEN!" durch. Vorrangig wurden Fahrzeugführer unter Alkohol- und Drogeneinfluss ins Visier genommen, aber es wurden auch Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Mehr als 30 Beamte haben über 200 Fahrzeuge kontrolliert.

Dabei stellten sie insgesamt fünf Fahrzeugführer fest, die ihr Kraftfahrzeug vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln führten und drei Fahrzeugführer, die vor Fahrtantritt zu viel Alkohol getrunken hatten. Am 05.06.2019 gegen 19:00 Uhr beispielsweise wurde in der Barther Straße ein Motorrad angehalten und kontrolliert. Der 36-jährige Fahrer aus der Hansestadt stand nicht nur unter dem vermutlichen Einfluss von Betäubungsmitteln. Das von ihm geführte Motorrad der Marke Yamaha war außerdem nicht zugelassen und der 36-Jährige konnte keine Fahrerlaubnis vorlegen. Am Fahrzeug waren Kennzeichen angebracht, die augenscheinlich selbst hergestellt wurden. In allen Fällen wurden Blutprobenentnahmen bei den Fahrzeugführern veranlasst und die entsprechenden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Bei den durchgeführten Geschwindigkeitskontrollen stellten die Beamten insgesamt 103 Überschreitungen fest. Außerdem wurden 24 andere Ordnungswidrigkeiten (wie Handynutzung oder Verstoß gegen die Gurtpflicht) geahndet.

Die Schwerpunktkontrollen werden noch im gesamten Monat Juni fortgeführt.

