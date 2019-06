Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Polizei warnt vor Betrugsmasche von ausländischen Handwerkern

Groß Kordshagen (ots)

Am gestrigen Dienstag, dem 04.06.2019, wurden Beamte vom Polizeirevier Barth gegen 10:45 Uhr in die Schulstraße nach Groß Kordshagen gerufen.

Der 71-jährige Geschädigte teilte den eingesetzten Beamten mit, dass er mit einer polnischen Firma im Vorfeld einen Festpreis für Reparaturarbeiten am Dach seines Hauses vereinbart hatte. Am 04.06.2019 erschienen drei rumänische Handwerker und führten Arbeiten an seinem Garagendach aus. Im Anschluss verlangten sie fast den zehnfachen Betrag des ursprünglich vereinbarten Preises. Der 71-Jährige verständigte daraufhin die Polizei und erstattete Strafanzeige.

Gegen die drei Bauarbeiter im Alter von 25 bis 37 Jahren wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Betruges und Wucher eingeleitet.

Im Rahmen von so genannten "Haustürgeschäften" werden häufig Handwerkerleistungen, insbesondere Dach- und Pflasterarbeiten, angeboten. Die angefangenen Arbeiten dienen unter Umständen nur als Täuschung und werden nicht beendet. Die Auftraggeber jedoch werden um die Zahlung von deutlich überhöhten Preisen gebeten. In diesem Zusammenhang rät die Polizei:

- Vereinbaren Sie vor Beginn der Arbeitsleistungen einen Preis und halten Sie diesen schriftlich in einem Vertrag fest.

- Kaufen oder unterschreiben Sie niemals etwas an der Haustür.

- Unterschreiben Sie nichts unter Zeitdruck, lassen Sie sich nicht verwirren oder unter Druck setzen.

- Unterschreiben Sie nichts, was Sie nicht verstanden haben.

- Fordern Sie eine Vertragsdurchschrift, wenn Sie etwas unterschreiben.

- Bitten Sie Nachbarn oder Bekannte als Zeugen dazu, denn wenn Sie unterschreiben, schließen Sie einen Vertrag, ein verbindliches Rechtsgeschäft ab.

- Informieren Sie sich bei der Handwerkskammer oder Innung über seriöse Betriebe.

