PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemitteilungen der Polizei für den Hochtaunuskreis vom 16.10.2019

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Spaziergänger beraubt, Bad Homburg v. d. Höhe, Hardtwald, 15.10.2019, gg. 16.45 Uhr

(pa)Am Dienstagnachmittag wurde im Hardtwald zwischen Bad Homburg und Friedrichsdorf Seulberg ein Spaziergänger überfallen. Der 45-Jährige war gegen 16.45 Uhr im Bereich Seulberger Grenzweg unterwegs, als er von einem Mann zu Fuß überholt wurde. Der Unbekannte stellte sich vor den Spaziergänger und forderte ihn dazu auf, stehenzubleiben. Unter Vorhalt einer Pistole forderte der Täter die Herausgabe der Wertsachen. Der 45-Jährige händigte dem Mann daraufhin sein Mobiltelefon sowie einen geringen Bargeldbetrag aus. Im Anschluss floh der Täter durch den Wald in Richtung Friedrichsdorf. Beschrieben wurde er als ca. 20 bis 25 Jahre alt und etwa 180cm groß mit schlanker Statur und osteuropäischem Erscheinungsbild. Getragen habe er einen Kapuzenpullover und vor dem Gesicht ein schwarzes Halstuch. Gesprochen habe der Mann fließend Deutsch mit osteuropäischem Akzent. Die Bad Homburger Kriminalpolizei ermittelt nun wegen schwerem Raub. Sie bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

2. Ladendetektiv geschlagen, Bad Homburg v. d. Höhe, Louisenstraße, 15.10.2019, gg. 15.00 Uhr

(pa)Am Dienstagnachmittag wurde ein Ladendieb in Bad Homburg handgreiflich. Gegen 15.00 Uhr beobachtete der Ladendetektiv eines in der Louisenstraße gelegenen Supermarktes, wie ein Mann dort zwei Flaschen Spirituosen aus dem Regal nahm und diese in seiner Hose versteckte. Als der Ladendetektiv den Mann daraufhin mit dem Vorwurf konfrontieren wollte, flüchtete dieser aus dem Markt. Vor dem Geschäft konnte der Ladendetektiv den Flüchtenden zwar festhalten, dieser schlug jedoch um sich und traf den Detektiv im Gesicht. Es gelang dem Dieb daraufhin, sich loszureißen und in Richtung Kurpark zu flüchten. Zwar verlief eine anschließende Fahndung nach dem Mann erfolglos, jedoch konnten die Polizeibeamten mittels der Überwachungsaufnahmen einen schnell Tatverdächtigen ermitteln. Bei diesem handelt es sich um einen 36-Jährigen aus Frankfurt, der bereits am Dienstagmorgen als Fahrradfahrer erheblich alkoholisiert in der Ricarda-Huch-Straße aufgefallen, von der Polizei angehalten und aufgrund seines Zustands in ein Krankenhaus gebracht wurde. Anscheinend hatte der Mann sich von dort aus direkt in den Supermarkt begeben, um sich Alkohol zu besorgen.

3. Einbrecher in Oberursel unterwegs, Oberursel, Marxstraße, 14.10.2019, 16.30 Uhr bis 15.10.2019, 10.30 Uhr

(pa)In der oberurseler Marxstraße suchten sich Einbrecher zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen gleich drei Ziele. Bei diesen handelt es sich um zwei Schulen sowie eine Geschäftsstelle des Hochtaunuskreises. An einer der Schulen hebelten die Täter ein Fenster auf, um in die Verwaltungsräume zu gelangen. Aus diesen stahlen sie rund 300 Euro Bargeld. Wie sie ins Innere der zweiten Schule gelangten, ist bisher noch unklar. Fest steht, dass dort ein Kaffeeautomat aufgehebelt und aus diesem Bargeld entwendet wurde. Auch die Türen zu weiteren Räumlichkeiten innerhalb der Schule hebelten die Täter auf, um diese anschließend nach Wertsachen zu durchwühlen. Zu möglichem weiteren Stehlgut liegen bisher noch keine Informationen vor. Am dritten Tatobjekt, den Räumlichkeiten einer Geschäftsstelle des Kreises, blieb es bei Hebelversuchen an der Eingangstür. Der Schaden, den die Unbekannten an den drei Tatorten verursachten, wird auf fast 4.000 Euro geschätzt.

4. In Baumarkt eingebrochen, Usingen, Achtzehnmorgenweg, 14.10.2019, 20.30 Uhr bis 15.10.2019, 07.00 Uhr

(pa)In der Nacht auf Dienstag drangen Unbekannte in Usingen in einen Baumarkt ein. Zwischen 20.30 Uhr abends und 07.00 Uhr montierten die Täter mehrere Fenster ab, um in den Gartenbereich des im Achtzehnmorgenweg gelegenen Marktes einzusteigen. Hieraus entwendeten sie hochwertige Gartenelektrogeräte, darunter Rasenmäher, Laubbläser und Mähroboter sowie Zubehör im Gesamtwert von rund 10.000 Euro. Es wird vermutet, dass für den Abtransport ein mindestens ein Pkw genutzt wurde. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg erbittet sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120 - 0.

5. Diebstahl aus Garage, Glashütten, Schulstraße, 13.10.2019, 23.00 Uhr bis 23.30 Uhr

(pa)Gestern wurde bei der Polizei ein Diebstahl angezeigt, der sich am Sonntagabend in Glashütten zutrug. Aus einer Garage in der Schulstraße entwendeten Unbekannte mehrere hochwertige Gegenstände im Gesamtwert von etwa 10.000 Euro, darunter ein E-Bike, einen Elektrogolfwagen, Golftaschen sowie eine Heckenschere. Wie die Täter in die Garage gelangten ist bislang noch unklar. Es ist nicht auszuschließen, dass die Tat im Zusammenhang mit zwei ebenfalls in der Schulstraße erfolgten Pkw-Aufbrüchen steht, bei denen Navigationsgeräte entwendet wurden. Die Bad Homburger Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter (06172) 120 - 0 entgegen.

6. Einbrecher erfolglos, Glashütten, Oberems, Am Steinchen, 15.10.2019, 06.00 Uhr bis 19.30 Uhr

(pa)Ohne Beute blieben Einbrecher am Dienstag in Oberems. An einem Einfamilienhaus in der Straße "Am Steinchen" schoben sie zwischen 06.00 Uhr und 19.30 Uhr einen Rollladen hoch. Des Weiteren wurde durch die Täter die Abdeckung eines Kellerschachtes entfernt und das darunterliegende Fenster aufgedrückt, ohne jedoch einen Zugang ins Innere zu ermöglichen. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Bad Homburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06172) 120 - 0 zu melden.

7. Außenspiegel gestohlen, Königstein, Schneidhainer Straße, 14.10.2019, 19.00 Uhr bis 15.10.2019 06.45 Uhr

(pa)In der Nacht auf Dienstag entwendeten Unbekannte in Königstein die Außenspiegel eines geparkten Fahrzeugs. Der schwarze BMW 5er stand von 19.00 Uhr abends bis 06.45 Uhr am Morgen in der Schneidhainer Straße. Der Wert der Fahrzeugteile wird auf über 800 Euro geschätzt. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizeistation Königstein unter (06174) 9266 - 0 zu melden.

8. In Graben gefahren, Bad Homburg v. d. Höhe, Dornholzhausen, Zum Forstgarten, 15.10.2019, gg. 18.30 Uhr

(pa)Am Dienstagabend verunfallte in Dornholzhausen eine 52-jährige Autofahrerin. Die Frau befuhr gegen 18.30 Uhr mit ihrem Ford die Straße "Zum Forstgarten" aus Richtung Tannenwaldweg in Fahrrichtung Elisabethenschneise, als sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor, nach rechts von der Straße abkam und in den Graben fuhr. Sie wurde von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geholt und aufgrund leichter Verletzungen anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Da bei der Frau ein deutlicher Alkoholgeruch festzustellen war, wurde ihr dort auch eine Blutprobe entnommen. Der Pkw wurde vom Abschleppdienst aus dem Graben geholt, blieb aber unbeschädigt.

