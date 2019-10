PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemeldung der Polizeidirektion Hochtaunus im Zeitraum vom Freitag, 11.10.2019 bis Sonntag, 13.10.2019, 10:40 Uhr

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Polizeistation Oberursel

Verkehrsunfälle:

Verkehrsunfallflucht - Sachschaden Unfallort: 61440 Oberursel, Am Gaßgang

Unfallzeit: Samstag, 12.10.2019, 11:10 Uhr

Zur o.g. Zeit wurde ein weißer Audi Q 5, welcher ordnungsgemäß in der Straße "Am Gaßgang" geparkt war, von einem vorbeifahrenden Pkw gestreift und hierbei beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Ein Zeuge beobachtete das Unfallgeschehen und konnte sich das Kennzeichen des verursachenden Fahrzeuges notieren. Die Ermittlungen hinsichtlich des verursachenden Fahrzeugführers dauern noch an. Sachschaden: 1200,- Euro

Hinweise an die Polizeistation Oberursel unter 06171/6240-0

Verkehrsunfall mit Personenschaden - Leichtverletzten

Unfallort: 61440 Oberursel, Stierstadter Straße

Unfallzeit: Samstag, 12.10. 2019, 11:17 Uhr

Die beiden unfallbeteiligten Fahrzeuge (Pkw gesteuert von einem 48-jährigen aus Frankfurt am Main, sowie Kleinfahrzeug/Quad mit Versicherungskennzeichen, gesteuert von einem 85-jährigen aus Oberursel) befuhren die Stierstädter Straße aus Richtung Taunusstraße in Richtung Weißkirchener Straße. Der vorrausfahrende Pkw musste verkehrsbedingt anhalten und das Quad fuhr auf. Hierbei verletzt sich der Fahrer des Quads leicht. Sachschaden: 2050,- Euro

Polizeistation Usingen

Straftaten:

Wohnungseinbruch, 61267 Neu-Anspach, Rudolf-Selzer-Straße Donnerstag, 10.10.2019, 19:30 Uhr - Freitag, 11.10.2019, 21:45 Uhr Einbrecher nutzten die Abwesenheit einer Familie in der Rudolf-Selzer-Straße, Neu-Anspach aus, um in das Reihenhaus einzudringen und dieses nach Wertsachen zu durchsuchen. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg bittet, verdächtige Beobachtungen unter der Telefonnummer 06172 1200 mitzuteilen.

Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, 61279 Grävenwiesbach Am 12.10.2019 gegen 10:00 Uhr lief ein junger Mann durch die Hauptstraße in Grävenwiesbach/Hundstadt und rief lautstark "Sieg Heil" aus. Das fanden die Anwohner gar nicht lustig und verständigten die Polizei. Der 30-jährige Mann deutscher Herkunft wurde kurz darauf von einer Streife vorläufig festgenommen. Diese bemerkte einen nicht unerheblichen Alkoholgeruch von der Person ausgehend. Die Person konnte es dann auch nicht unterlassen, die eingesetzten Beamten zu beleidigen und nach ihnen zu spucken. Die Person verbrachte den Rest des Tages in der Ausnüchterungszelle und muss sich demnächst wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Beleidigung vor Gericht verantworten.

Verkehrsunfälle:

Verkehrsunfallflucht 61267 Neu-Anspach, Eppsteiner Weg Donnerstag, 10.10.2019, 14:30 Uhr - Freitag, 11.10.2019, 14:00 Uhr Die Geschädigte parkte ihre weiße Mercedes C-Klasse im Zeitraum vom 10.10.2019, 14:30 Uhr bis zum 11.10.2019, 14:00 Uhr im Eppsteiner Weg in Neu-Anspach. Durch eine unbekannte Person wurde das Fahrzeug in diesem Zeitraum, vermutlich mit einem schwarzen Fahrzeug, angefahren. Der Sachschaden wird auf ca. 5000,- EUR geschätzt. Die Polizeistation Usingen nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06081 92080 entgegen.

Verkehrsunfall mit leichtverletztem Motorradfahrer Gemarkung 61276 Weilrod, L 3457 Samstag, 12.10.2019, 15:30 Uhr Am 12.10.2019 gegen 15:30 Uhr ereignete sich auf der L3457 zwischen 61276 Weilrod, Altweilnau und Weilrod, Oberlauken ein Verkehrsunfall. Nach ersten Ermittlungen verlor ein Motorradfahrer nach einem Überholvorgang die Kontrolle über sein Fahrzeug, stürzte und erlitt dadurch leichte Verletzungen. Er wurde vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Straße wurde zur Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt.

Sonstiges: Gebäudebrand mit erheblichem Sachschaden 61389 Schmitten, Sudetenstraße Samstag, 12.10.2019, 11:10 Uhr Am 12.10.2019 gegen 11:10 Uhr geriet in der Sudetenstraße in 61389 Schmitten ein Gasgrill aus bisher noch ungeklärter Ursache in Brand. Das Feuer griff schnell auf den hölzernen Balkon und die Hausfassade über. Der Brand wurde durch die Bewohner des Hauses bemerkt, sodass diese sich rechtzeitig in Sicherheit bringen konnten und die Feuerwehr verständigten. Das Feuer konnte letztlich durch starke Feuerwehrkräfte der Gemeinde Schmitten gelöscht werden. Das Haus ist durch den Brand unbewohnbar. Der Sachschaden wird auf mindestens 150.000,- EUR geschätzt.

