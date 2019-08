Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - 18-Jähriger verliert Kontrolle über sein Auto

Wegen zu schneller Fahrweise landete am Dienstag in Göppingen ein Audi am Baum.

Ulm (ots)

Gegen 22.15 Uhr war der Fahranfänger von Hohenstaufen in Richtung Göppingen unterwegs. In einer Linkskurve war er zu schnell. Sein Auto geriet ins Schleudern und prallte gegen einen Baum. Hierdurch erlitt eine 15-jährige Mitfahrerin leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte die Jugendliche in ein Krankenhaus. Laut Polizeiangaben entstand am Auto Totalschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Es wurde abgeschleppt. Die Höhe des Flurschadens ist noch unklar.

Die Polizei mahnt, die Geschwindigkeit der Fahrbahn, der Sicht und der Witterung anzupassen. Auch zu den persönlichen Fähigkeiten des Fahrers muss sie passen, zum Verhalten des Fahrzeugs und vielen anderen Dingen. Deshalb empfiehlt die Polizei, lieber langsamer zu fahren. Und lieber etwas später anzukommen als gar nicht.

++++++1579713

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell