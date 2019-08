Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Jugendliche sexuell belästigt

Bei einem Fest in der Nacht zum Sonntag in Ehingen sollen junge Männer eine Frau bedrängt haben.

Ulm (ots)

Die Jugendliche war nach Erkenntnissen der Polizei auf einem Fest in Kirchen, am Waldrand an der Verlängerung des Mochentaler Wegs. Gegen ein Uhr sei sie alleine zum Wald gegangen. Hier hätten sich Ihr mindestens zwei Männer genähert. Von denen sei sie unsittlich berührt worden. Nur durch lautes Schreien und Wegschubsen der Angreifer sei der Jugendlichen die Flucht gelungen. Als sie stolperte habe einer der Männer erneut versucht, sie anzufassen. Doch konnte die Jugendliche zurück zum Fest flüchten. Hier war sie in Sicherheit.

Nun ermittelt die Kriminalpolizei. Sie ist auf der Suche nach zwei oder möglicherweise weiteren Unbekannten. Einer der Männer soll etwa 21 Jahre alt und 1,80 Meter groß sei. Er sei schlank und war unrasiert. Bekleidet sei er mit einer Schildmütze, einem hellen Kapuzenpulli und einer langen schwarzen Hose gewesen. Der zweite Verdächtige sei etwa 17 bis 18 Jahre alt, etwas kleiner und kräftiger sein und dunkle Haare haben. Bekleidet sei er mit dunklem T-Shirt, heller Jeansjacke und langer schwarzer Hose gewesen.

Die Polizei fragt:

- Wer kennt die Verdächtigen? - Wer hat die Tat beobachtet? - Wer kann sonstige Hinweise geben?

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 0731/1880 entgegen.

