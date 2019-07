Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mutmaßlicher Dieb flieht durch Fenster

Iserlohn (ots)

Montag, gegen 17.30 Uhr, steckten zwei Männer (20 und 24 Jahre) mehrere Packungen Tabak in einem Geschäft an der Raiffeisenstraße ein. Sie verließen den Kassenbereich, ohne die Ware zu bezahlen. Der Ladendetektiv hielt die Täter fest. Einer der beiden Männer wehrte sich auf dem Weg ins Büro und verletzte den 54-jährigen Dinslakener leicht. Am Büro öffnete der Detektiv die Tür und bat die beiden Männer herein. Kaum im Büro angekommen, ergriff der 24-jährige Iserlohner durch ein dortiges Fenster die Flucht. Der 20-jährige Hemeraner verblieb vor Ort. Beide jungen Männer müssen sich nun wegen räuberischen Diebstahls verantworten.

Unbekannte Auto-Aufbrecher knackten gestern an der Ruhrtalstraße in der Zeit von 18-19.20 Uhr einen grauen Lupo. Die Täter klappten die Rücksitze nach vorn und entwendeten eine im Kofferraum befindliche Handtasche.

Einbrecher am Steltenberg: Am Wochenende drangen Einbrecher unter massiver Gewaltanwendung in ein Büro einer dortigen Firma ein, nachdem sie u.a. Schutzgitter der Fenster abgerissen hatten. Im Büro durchsuchten sie die Räumlichkeiten und Behältnisse. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen nahmen die Täter eine Geldkassette mit. Es entstand erheblicher Sachschaden.

Sachdienliche Hinweise zu den angezeigten Straftaten nimmt die Polizei in Iserlohn unter 9199-0 entgegen.

