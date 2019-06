Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Freitag, 28.06.2019

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Der neue "Schutzmann vor Ort" heißt Jürgen Mogk - Offenbach

(aa) Seit Anfang Juni hat das 2. Revier in Offenbach einen "Neuen": Polizeioberkommissar Jürgen Mogk ist jetzt "Schutzmann vor Ort" und trat damit die Nachfolge von Peter Berthold an, der vor kurzem in Ruhestand gegangen ist. Mogk, der seit 1986 in Offenbach Dienst versieht, war rund 20 Jahre im Streifendienst "beim Zweiten" und kennt den Revierbereich somit wie seine Westentasche. Zwischen 2007 und 2014 war Mogk dann als Jugendsachbearbeiter bei der regionalen Ermittlungsgruppe in Offenbach tätig, um schließlich wieder zum 2. Revier zurückzukehren. Neben seiner jetzigen Aufgabe als Tagesermittler steht der 56-Jährige nun zusätzlich als Ansprechpartner der Polizei zur Verfügung. Im persönlichen Kontakt will er alle Bürgerinnen und Bürger zu Fragen der Sicherheit und Ordnung kompetent beraten.

Ein weiterer Schwerpunkt seiner Arbeit ist die Betreuung von Kriminalitätsopfern. Bei Bedarf stellt er auch Kontakt zu anderen Behörden und Hilfseinrichtungen her. Jürgen Mogk sagte: "Mein Motto war es immer, auch als Uniformträger beim Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern den Menschen in den Vordergrund zu stellen. Daher freue ich mich sehr auf meine neue Aufgabe." Polizeioberkommissar Jürgen Mogk ist über die Wache des 2. Reviers unter der Rufnummer 069 8098-5200 zu erreichen.

Hinweis: Ein Bild von Jürgen Mogk ist dieser Meldung beigefügt.

2. Mit der Masche "Falsche Polizeibeamte" Wertgegenstände erbeutet - Offenbach

(as) Die Polizei warnt vor einer Betrugsmasche, mit der unbekannte Täter aktuell versuchen, schnell an Beute zu gelangen. In einem Fall brachten Trickbetrüger eine alte Dame aus der Stauffenbergstraße am Mittwochnachmittag um ihr Erspartes. Zwischen 13.30 und 15.30 Uhr erhielt die Frau mehrere Anrufe von einem Mann, der vortäuschte, Polizist zu sein. Er gaukelte der Seniorin vor, dass die Polizei einer Einbrecherbande auf den Fersen sei; sie wäre einer der "zukünftigen Opfer". Um sie angeblich zu schützen, werde ein Beamter kommen und ihre Wertsachen in sichere Verwahrung entgegennehmen. Gegen 15.25 Uhr übergab die Seniorin dann einem Mann ihre Wertsachen. Der Unbekannte war zirka 1,85 Meter groß, hatte schwarze Haare und war dunkel gekleidet. Er trug eine Sonnenbrille. Kurze Zeit später berichtete die Seniorin von dem Vorfall ihrer Tochter. Diese informierte die Polizei. Am Ende musste die Rentnerin zu ihrem Bedauern feststellen, dass ihr nicht geholfen wurde und Trickbetrüger am Werk waren, denn ihre Ersparnisse waren weg. Wer Hinweise zu dem "falschen Polizisten" oder dem Abholer geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 069 8098-1234 zu melden.

Die Polizei bietet mit ihren kriminalpolizeilichen Beratungsstellen professionelle Hilfe zur Prävention von Straftaten - unter anderem zur Masche "falsche Polizeibeamte" - an. Die Beratungsstelle in Offenbach, Am Stadthof 16-17, ist unter der Telefonnummer 069 8098-1230 zu erreichen.

3. Wer sah die Einbrecher? - Offenbach/Bürgel

(fg) Die Polizei in Offenbach sucht Zeugen, nachdem zwei Unbekannte am frühen Freitagmorgen in ein Einfamilienhaus in der Niedergasse eingedrungen waren. Nach ersten Erkenntnissen stiegen zwei Männer gegen 3.40 Uhr über ein Fenster in das Haus im Bereich der 10er-Hausnummern ein und begannen dieses zu durchsuchen. Als sie jedoch von einem Anwohner gestört wurden, flohen sie über den zuvor genutzten Einstiegsweg. Ob sie etwas mitnahmen, steht noch nicht fest. Einer war etwa 1,70 Meter groß, circa 25 Jahre alt und hatte eine leicht untersetzte Figur. Sein Komplize war 20 bis 30 Jahre alt, 1,60 Meter bis 1,70 Meter groß und hatte eine korpulente Figur. Beide waren mit einer langen Hose bekleidet. Zeugen, die die Einbrecher beobachtet haben oder Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kripo in Offenbach.

4. Taschendiebstahl am Badesee - Rodgau

(as) Am Donnerstagabend soll es am Badesee Nieder-Roden zu mehreren Taschendiebstählen gekommen sein. Gegen 18.45 Uhr beobachteten zwei Zeugen, wie drei Jugendliche im Alter von 14 bis 16 Jahren mehrere Wertsachen aus Badetaschen entwendet haben sollen. Die durch den Bademeister alarmierte Polizei konnte die drei Tatverdächtigen noch auf dem Gelände des Badesees vorläufig festnehmen und die entwendeten Gegenstände an die Geschädigten zurückgeben. Nach den erfolgten polizeilichen Maßnahmen wurden die drei Jungen ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Sie erwartet nun eine Strafanzeige wegen Verdachts des Diebstahls.

5. Achtung: Falsche Polizeibeamte riefen an und machten Beute - wer sah den Abholer? - Dreieich/Dreieichenhain

(aa) Ein Rentner aus der Tucholskystraße wurde am Donnerstagabend Opfer von Trickbetrügern, die sich am Telefon als Polizeibeamte ausgegeben hatten. Der Rentner bekam zwischen 18.30 und 21.45 Uhr sechs Anrufe von drei Unbekannten. Die falschen Polizeibeamten gaben an, dass eine Einbrecherbande ihn im Visier hätte. Daher müsse er sein Geld vor dem Haus ablegen, damit ein Zivilpolizist es zum Markieren abholen könne. Das Opfer legte also eine Tasche mit seinem Geld vor das Einfamilienhaus. Die Polizei geht davon aus, dass ein Täter zwischen 20.30 und 21 Uhr die Tasche abgeholt hat. Die Kriminalpolizei bittet daher Anwohner oder Passanten, die um diese Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Tucholskystraße oder in der näheren Umgeben gesehen haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Bereich Main-Kinzig

1. BMW kracht in Leitplanke - Zeugen gesucht - Autobahn 66/Hanau

(as) Am Mittwochnachmittag, gegen 15.50 Uhr, ereignete sich auf der Autobahn 66 bei Hanau eine Verkehrsunfallflucht, bei der ein Sachschaden von 8.000 Euro entstand. Ein 83-Jähriger aus Langenselbold befuhr mit seinem schwarzen BMW X3 die Autobahn 66 in Fahrtrichtung Fulda, als ein bislang unbekannter Autofahrer zwischen den Anschlussstellen Hanau-Nord und Erlensee plötzlich den Fahrstreifen wechselte und der BMW-Fahrer nach links ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Durch das Ausweichmanöver touchierte der 83-Jährige die Mittelleitplanke. Der Unbekannte entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Glückerweise wurde niemand verletzt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können. Sie werden gebeten, sich bei der Verkehrsunfallfluchtgruppe unter 06183 91155-0 zu melden.

2. Achtung: Falsche Polizeibeamte sind zugange - Rentner wurde um seine Ersparnisse gebracht - wer sah den Geldabholer? - Hammersbach

(aa) Trickbetrüger riefen am Donnerstag mehrere Bürgerinnen und Bürger an und gaben sich als Beamte der Kriminalpolizei aus. Ein Rentner aus Marköbel wurde um seine Ersparnisse gebracht: Er übergab zwischen 14.15 und 15 Uhr im Bereich Urnenstraße/Hauptstraße einem Täter eine rote Tasche mit der Aufschrift "Hessen-Center". Zuvor, ab 13 Uhr, erhielt der Hammersbacher mehrere Telefonanrufe. Dem Senior wurde glaubhaft dargestellt, dass er von Betrügern ausgewählt worden wäre. Die Polizei wolle den Tätern jetzt eine Falle stellen und sein Geld abholen, um ihn zu schützen. An dem vereinbarten Treffpunkt übergab das Opfer schließlich einem 30 bis 40 Jahre alten und etwa 1,85 Meter großen Mann die Tasche. Der Unbekannte war mit einem grauen T-Shirt und einer dreiviertellangen grauen Hose bekleidet. Einen letzten Telefonanruf erhielt der Rentner gegen 15.20 Uhr, als er wieder zuhause war. Darin wurde ihm mitgeteilt, dass sein Geld jetzt in Sicherheit sei und er es bald wiederbekäme. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Urnenstraße/Hauptstraße oder in der näheren Umgebung beobachtet haben. Hinweise werden unter der Rufnummer 061181 100-123 erbeten.

3. Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt - Mittelbuchen/Bruchköbel

(fg) Ein 60 Jahre alter Motorradfahrer ist am Freitagmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 3195 an der Einmündung zur Bundesstraße 45 leicht verletzt worden und kam in ein Krankenhaus. Gegen 7.30 Uhr fuhr eine 47-Jährige die L 3195 aus Mittelbuchen kommend in Richtung Bruchköbel und beabsichtigte auf die B 45 einzufahren. Hierbei übersah sie wohl den 60 Jahre alten Motorradfahrer, der auf seinem dreiachsigen Motorrad von Piaggio in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Der Neuberger stürzte nach dem Zusammenprall und zog sich leichte Verletzungen zu. Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 5.000 Euro.

4. Zeugen nach Brand von Erdbeer-Verkaufsstand gesucht! - Bruchköbel/Langendiebach

(fg) Aus bislang unbekannter Ursache ist am Donnerstagmorgen ein Feuer in einem Erdbeer-Verkaufsstand in der Feldgemarkung zwischen Langendiebach und Bruchköbel ausgebrochen. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Gegen 5 Uhr rückten Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr gemeinsam zu dem gemeldeten Brand aus. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Dennoch entstand ein Schaden, der auf etwa 6.000 Euro geschätzt wird. Da die Brandursache noch unklar ist, hat die Kripo die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-1234.

5. Auffahrunfall wegen Müllsäcken - Biebergemünd/Neuwirtheim

(aa) Am Donnerstagnachmittag ereignete sich auf der Landesstraße 3201 ein Auffahrunfall, weil Müllsäcke auf der Straße lagen. Gegen 15.10 Uhr fuhren eine 54-jährige Hyundai- und eine 19-jährige VW-Fahrerin hintereinander in Richtung Neuwirtheim. Als die Hyundai-Lenkerin die Hindernisse auf der Straße erblickte und stark abbremste, fuhr die 19-Jährige mit ihrem Lupo in das Heck des i10. Die junge Frau aus Wächtersbach hatte anschließend Schmerzen am Kinn, da sie sich am Lenkrad gestoßen hatte. Außerdem entstand an den Autos ein Schaden von etwa 3.500 Euro. Die Unfallfluchtermittler bitten nun um Hinweise zu dem Verantwortlichen, dem die Müllsäcke offensichtlich vom Fahrzeug gefallen sind. Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 06183 91155-0.

6. Polizei bittet um Hinweise zu Unfallflucht: Radfahrer wurde verletzt - Maintal

(aa) Die Polizei bittet um Hinweise zu einer Unfallflucht, die sich am frühen Mittwoch an der Einmündung Kesselstädter Straße/Honeywellstraße ereignet hat. Ein 18-jähriger Fahrradfahrer wurde gegen 1.30 Uhr von einem Auto angefahren, woraufhin er zu Boden stürzte. Der Verursacher kümmerte sich nicht um den Mann und fuhr davon. Der junge Maintaler begab sich erst später ins Krankenhaus und zeigte den Unfall dann bei der Polizei an. Der 18-Jährige, der Gesichtsverletzungen und Schürfwunden an den Händen hatte, kann sich bislang nicht näher an die Unfallflucht erinnern. Die Polizei bittet daher Zeugen, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

Offenbach, 28.06.2019, Pressestelle, Andrea Ackermann

