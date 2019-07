POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Polizeipräsidium Konstanz

Mengen

Verkehrsunfall

Eine leicht verletzte Verkehrsteilnehmerin und ein Sachschaden von rund 30.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 16.30 Uhr auf der B 311 ereignet hat. Eine 19-jährige Fiat-Lenkerin befuhr die Meßkircher Straße, bog nach links auf die Bundesstraße ein und missachtete hierbei vermutlich aus Unachtsamkeit die Vorfahrt eines 57-jährigen Opel-Fahrers. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Fiat einige Meter zurückgeschleudert. Die verletzte Fiat-Lenkerin wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Zur Reinigung der Fahrbahn wurde die Freiwillige Feuerwehr Mengen alarmiert. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Mengen

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Ein unbekannter Täter löste am Montag zwischen 07.00 Uhr und 12.45 Uhr die Hinterradbremse eines Fahrrades, indem er den Zug der Hinterradbremse aushing. Der elfjährige Schüler, dem das Fahrrad gehört und der dieses während der Schulzeit auf dem Fahrradabstellplatz der Realschule abgestellt hatte, wurde nicht verletzt, da er die kaputte Bremse bemerkte. Personen, die Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Mengen, Tel. 07572/5071, in Verbindung zu setzen.

Leibertingen

Unfallflucht - Zeugen gesucht

Um eine Kollision zu verhindern, wich am Dienstag gegen 12.15 Uhr ein 18-jähriger Toyota-Fahrer einem unbekannten Fahrer einer landwirtschaftlichen Zugmaschine aus, kam nachdem er nach rechts auf das unbefestigte Bankett ausgewichen war, ins Schleudern und prallte gegen den entgegenkommenden Daimler-Benz eines 60-Jährigen, der hinter der landwirtschaftlichen Zugmaschine fuhr. Ohne Anzuhalten, fuhr der Fahrer der landwirtschaftlichen Zugmaschine weiter. An den zwei Pkw entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Personen, die Hinweise zu dem Unfallflüchtigen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Stetten am kalten Markt; Tel. 07573/815, in Verbindung zu setzen.

Bad Saulgau

Verkehrsunfall

Eine leicht verletzte Autofahrerin und rund 6.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am heutigen Mittwoch gegen 09.00 Uhr in der Eberhardstraße ereignet hat. Vermutlich aus Unachtsamkeit übersah eine Autofahrerin einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Ford und kollidierte mit diesem. Eine ärztliche Versorgung lehnte die Seniorin ab, ihr nicht mehr fahrbereiter Pkw musste abgeschleppt werden.

