POL-KN: Einzelmeldung aus dem Landkreis Sigmaringen

-- Sigmaringen

Vermisstes Kind

Seit vergangenem Samstag wird ein 8-jähriges Mädchen aus einem Kinderheim in Sigmaringen vermisst, welches dort zuletzt gegen 18.30 Uhr gesehen wurde. Das Kind versucht vermutlich per Zug, Bus oder Anhalter in den Raum Reutlingen / Tübingen zu gelangen. Beschrieben wird die 8-Jährige wie folgt: ca. 140 cm groß, schlank, südosteuropäisches Aussehen, langes glattes dunkelbraunes Haar, bekleidet mit einer hellgrauen Jogginghose und einem roten T-Shirt mit gelbem Aufdruck. Hinweise zum Aufenthalt des Kindes nimmt das Kriminalkommissariat Sigmaringen, Tel. 07571/1040 entgegen.

