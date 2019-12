Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Handyladen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Einbruch in Handyladen

Bad Hersfeld - Am Donnerstag (05.12.), gegen 03.10 Uhr, brachen Unbekannte in der Breitenstraße in einen Handyladen ein. Dazu schlugen die Täter eine Schaufensterscheibe ein und durchsuchten die Geschäftsräume. Was genau entwendet wurde, ist noch nicht bekannt. Ein Täter war bekleidet mit einer dunklen Jacke mit Kapuze, sowie einem Schal oder Ähnliches vor dem Gesicht. Außerdem trug er vermutlich weiße Handschuhe. Es entstand ein Sachschaden von circa 5.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

