Lohne - Verkehrsunfallflucht

Die Polizei sucht nach einem Verkehrsunfall am Freitag, 25. Oktober 2019, nach dem Verursacher. Dieser beschädigte gegen 13.15 Uhr mit einem Pkw - wahrscheinlich ein Paketzustellfahrzeug - in Lohne, Pedellweg, einen Begrenzungspfeiler. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Vechta - Diebstahl von Kfz-Kennzeichen

Von Mittwoch, 23. Oktober 2019, 18.00 Uhr bis Donnerstag, 24. Oktober 2019, 09.00 Uhr begaben sich unbekannte Täter in Vechta, Stukenborg, auf das Gelände eines Autohauses. Hier entwendeten sie von einem Ausstellungsfahrzeug die amtlichen Kennzeichen (VEC-AU 55). Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Vechta - Farbschmierereien an der Universität

Zwischen Sonntag, 27. Oktober 2019, 12.00 Uhr und Montag, 28. Oktober 2019, 08.30 Uhr beschmierte ein bislang unbekannter Täter mehrere Türen der Bibliothek der Universität an der Driverstraße. Die Höhe des Schadens ist bislang unbekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Lohne - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Radfahrerin

Am Montag, 28. Oktober 2019, kam es um 04.45 Uhr auf dem Bergweg zu einem Verkehrsunfall. Ein 23-jähriger Pkw-Fahrer aus Lohne wollte von der Landwehrstraße aus nach links auf den Bergweg abbiegen. Hier kam es zum Zusammenstoß mit einer 59-jährigen Radfahrerin aus Lohne, die eine dortige Ampel überqueren wollte. Die Frau wurde leicht verletzt.

Damme - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Montag, 28. Oktober 2019, kam es um 07.35 Uhr auf der Holdorfer Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 41-jährige Pkw-Fahrerin aus Damme befuhr die Holdorfer Straße und wollte nach links in die Benediktstraße abbiegen. Hierbei übersah sie einen 18-jährigen Pedelec-Fahrer aus Damme, der ihr entgegenkam. Es kam zum Zusammenstoß, durch den der Radfahrer leicht verletzt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von 700 Euro.

