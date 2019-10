Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Kfz-Embleme gestohlen

Zwischen Freitag, 25. Oktober 2019, und Montag, 28. Oktober 2019, entwendeten bislang unbekannte Täter vier Embleme des Herstellers BMW von Fahrzeugen, die auf dem Gelände eines Händlers in der Nicolaus-Otto-Straße standen. Durch den unsachgemäßen Diebstahl entstand Sachschaden in Höhe von 2100 Euro an den betroffenen Fahrzeugen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Löningen - Diebstahl eines Pedelec

Zwischen Freitag, 25. Oktober 2019, 20.00 Uhr und Samstag, 26. Oktober 2019, 00.30 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter ein Pedelec der Marke Sparta, Modell ION, das in der Langen Straße abgestellt war. Die Höhe des Schadens ist bislang unbekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen (Tel. 05432-9500) entgegen.

Cloppenburg - Diebstahl von Mobiltelefonen

Am Montag, 28. Oktober 2019, kam es um 09.31 Uhr in einem Mobilfunkgeschäft in der Bahnhofstraße zum Diebstahl von insgesamt drei Mobiltelefonen der Marke Apple. Drei bislang unbekannte männliche Personen begaben sich zielstrebig zu den ausgestellten Geräten und rissen diese gewaltsam aus den Warensicherungen. Anschließend flüchteten sie zu Fuß auf der Bahnhofstraße in Richtung der Post und weiter zum dahinterliegenden Parkplatz. Dort verlor sich ihre Spur. Die Täter werden als Anfang 20 Jahre alt und von südländischer Erscheinung beschrieben. Einer der Täter soll eine weiße Jacke mit einem dunklen Streifen in Brusthöhe auf der Vorder- und Rückseite getragen haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

