Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Feuer in Garage

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 02.12.2019 gegen 00:45 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in einer Garage in der Straße In der Achen gerufen. Eine Bewohnerin des Einfamilienhauses bemerkte zufällig den Brand und rief die Feuerwehr. Nach derzeitigem Kenntnisstand brach das Feuer in einem Mülleimer in der Garage aus bislang ungeklärter Ursache aus, griff aber dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr nicht auf das Gebäude über. Auch das in der Garage geparkte Fahrzeug wurde nur unwesentlich beschädigt. Verletzt wurde niemand. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.

