Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bauwagen auf Spielplatz angezündet

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 01.12.2019 gegen 15:45 Uhr wurde durch Zeugen ein Brand auf dem Spielplatz Am Hägfeld in Geinsheim gemeldet. Vor Ort wurde festgestellt, dass ein Kunststofffenster an einem Spielbauwagen auf dem Spielplatzgelände durch Unbekannte in Brand gesteckt wurde. Das schnelle Eingreifen der Feuerwehr verhinderte einen größeren Schaden. Die Höhe des Sachschadens wird mit ca. 500 Euro angegeben.

