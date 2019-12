Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Freinsheim. Bei Einbruch in Wohnhaus Schmuck entwendet

Freinsheim (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich am Samstag, 30.11.2019, in der Zeit von 16.00 Uhr bis 19.00 Uhr vermutlich über ein Nachbargrundstück Zutritt zum Grundstück eines Einfamilienhauses in der Bahnhofstraße in Freinsheim und gelangten anschließend, nachdem sie die Terrassentür aufgehebelt hatten, ins Wohnhaus. Dort wurden sämtliche Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. Entwendet wurde Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro. Es werden Zeugen gesucht, die Hinweise auf tatverdächtige Personen bzw. Personengruppen geben können.

