FW-DO: 13.07.2019 Feuerwehr befreite eine junge Elster aus einem Kamin

Am Samstagnachmittag, gegen 16:00 Uhr, wurden die Einsatzkräfte der Feuerwache 2 (Eving) zum Bauernkamp gerufen.

Dort hatte der Hausbesitzer seit Freitag Kratzgeräusche aus dem Kamin wahrgenommen. Schnell konnten die Geräusche in einem gezogenen Abgang des Kamins ausfindig gemacht werden. Mit Hilfe des Kaminfegerwerkzeuges konnte der Vogel sanft Richtung Revisionsklappe im Keller geschoben werden. Hier wurde die junge Elster unverletzt in einem Korb aufgefangen. Im Garten wurde das Tier wieder in die Freiheit entlassen. Eingesetzt waren 6 Einsatzkräfte der Feuerwache 2 (Eving)

