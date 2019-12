Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahrradkontrollen am Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 29.11.2019 wurden zum morgendlichen Schulbeginn Fahrradkontrollen am Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium durchgeführt. Das Hauptaugenmerk lag hierbei auf den Beleuchtungseinrichtungen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass an zahlreichen Fahrrädern ein Front- und/oder Rücklicht nicht vorhanden oder nicht eingeschaltet war. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf hin, dass eine korrekte Beleuchtung des Fahrrads - gerade in der dunklen Jahreszeit - lebenswichtig sein kann. Eltern werden gebeten, ihre Kinder zu sensibilisieren und auf eine ausreichend helle und vorschriftsmäßige Beleuchtung der Fahrräder zu achten.

