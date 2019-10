Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Wohnungseinbruch in Sindelfingen und Firmeneinbruch (Versuch) in Kornwestheim

Ludwigsburg (ots)

Sindelfingen: Einbruch in Wohnhaus

Ein bislang unbekannter Täter brach in der Zeit von Freitag, 20.00 Uhr bis Samstag, 01.30 Uhr, die Eingangstür eines Wohnhauses im südlichen Bereich von Sindelfingen auf. Im Gebäudeinneren durchwühlte er nahezu alle Schränke. Zu möglichem Diebesgut sind bislang keine Angaben möglich. Der Sachschaden an der Eingangstür beläuft sich auf etwa 300 Euro.

Kornwestheim: Einbruchsversuch in Werkstatt

Die Bemühungen eines Einbrechers, am frühen Samstagmorgen in eine Werkstatt in der Albstraße vorzudringen, scheiterten. Der bislang unbekannte Täter schlug gegen 00.05 Uhr die Scheibe zur Werkstatt des Gebäudes ein. Er wurde glücklicherweise jedoch von Zeugen gestört und ergriff sofort die Flucht, bevor er ins Innere des Gebäudes eindringen konnte. Der Täter wird beschrieben als männlich und etwa 170 cm groß. Er war schwarz gekleidet und trug vermutlich einen Rucksack. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Kornwestheim unter Telefon 07154 1313 0 in Verbindung zu setzen.

