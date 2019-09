Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Hausfassade und zwei geparkte Autos bei Unfall beschädigt

Recklinghausen (ots)

Am Mittwoch, gegen 11:30 Uhr, wollte ein 82-jähriger Autofahrer aus Dorsten in eine Parklücke an einem Supermarkt an der Voßstraße einparken. Dabei fuhr er gegen die Fassade des Supermarktes. Bei dem Versuch die Situation zu korrigieren, beschädigte er zwei geparkte Autos. Insgesamt entstand ein Sachschaden von über 9.000 Euro. Da Hinweise auf fehlende Fahreignung vorlagen, wurde der Führerschein sichergestellt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell