Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Auffahrunfall mit Verletztem und hohem Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Am Mittwoch, um 12:45 Uhr, fuhren ein 76-jähriger Autofahrer aus Bottrop und ein 68-jähriger Autofahrer, ebenfalls aus Bottrop, auf der Kirchhellener Straße in Richtung Westen. In entgegengesetzter Richtung bog ein Rettungswagen von der Kirchhellener Straße auf die A31 ab. Der 76-Jährige musste deshalb abbremsen, der 68-Jährige fuhr mit seinem Fahrzeug auf. Der vorausfahrende Bottroper verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von 15.000 Euro.

