POL-RE: Datteln: Graffiti an mehreren Stellen im Stadtgebiet

In den vergangenen Tagen (seit Freitag) ist es im Dattelner Stadtgebiet wiederholt zu teils großflächigen Graffiti-Schmierereien, durch einen bislang unbekannten Täter, gekommen. An Gebäuden und Mauern an der Markt Straße, Neue Straße, Südring, Dr.-Friedrich-Steiner-Straße, Pevelingstraße und Castroper-Straße wurde mit verschiedenen Farben, meist aber mit Spraydosen, Farbe angebracht. An der Castroper Straße wurde ein Geschäftsgebäude mit blauer und grüner Farbe beschädigt. Der oder die Täter müssen dazu auf das Gebäude geklettert sein. Ob es sich bei den Sachverhalten um ein und denselben Täter handelt kann zur Zeit noch nicht gesagt werden. Die Ermittlungen dauern an. Bislang wurden sechs Sachbeschädigungen angezeigt.

Die Polizei sucht Zeugen zu den Vorfällen. Hinweise nehmen die zuständigen Kriminalkommissariate unter der 0800 2361 111 entgegen.

