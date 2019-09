Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick: Drei Männer überfallen 31-Jährigen im Stadtpark

Recklinghausen (ots)

Dienstag, gegen 23 Uhr, gingen drei Männer einen 31-jährigen Oer-Erkenschwicker im Stadtpark am Hovelfeldweg an. Zunächst schlug einer unvermittelt auf den 31-Jährigen ein. Danach schlugen und traten auch die anderen beiden. Diese Situation nutzten die Täter und zogen ihm die Geldbörse und zwei Handys aus den Hosentaschen. Mit der Beute flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Zu den Täter kann der 31-Jährige nur angeben, dass alle etwa 25 bis 35 Jahre alt waren. Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Castrop-Rauxel unter Tel. 0800/2361 111.

