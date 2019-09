Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Ein Schwerverletzter nach Verkehrsunfall

Recklinghausen (ots)

Am Dienstag, gegen 16:15 Uhr, fuhr ein 59-jähriger Autofahrer aus Castrop-Rauxel auf der Ickerner Straße. Ein 62-jähriger Castroper Autofahrer fuhr auf der Recklinghauser Straße. Als der 59-Jährige in den Kreuzungsbereich einfuhr, kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 62-Jährige wurde bei dem Unfall schwerverletzt. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert werden. An den Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von knapp 3.000 Euro.

