Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbruch und Kfz-Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Dorsten

Zwischen Sonntag 15:00 Uhr und Montag 08:30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter ein Motorrad aus einer Tiefgarage an der Dimker Allee. Das Motorrad der Marke Kawasaki wurde mit amtlichen Kennzeichen aus dem Kreis Wesel geführt. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Herten

Bereits am vergangenen Freitag brachen unbekannte Täter in eine Erdgeschosswohnung an der Langenbochumer Straße ein. Der Tatzeitraum konnte auf eine Zeit zwischen 17:00 Uhr und 23:30 Uhr eingegrenzt werden. Die Täter entwendeten eine Armbanduhr und Bargeld. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat unter der 0800 2361 111.

