Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl/Waltrop/Gladbeck/Recklinghausen: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Marl

Der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs fuhr in der Zeit von Sonntag, 21.50 Uhr bis Montag, 17.10 Uhr, auf der Westfalenstraße einen geparkten roten Citroen DS4 an. Der Citroen wurde dabei vorne rechts beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf 1.500 Euro geschätzt. Der Verursacher des Unfalls flüchtete.

Waltrop

Montag, in der Zeit von 8.30 bis 19.40 Uhr, fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs einen auf einem Parkplatz an der Straße am Berghang geparkten blauen Audi A3 an und flüchtete. Am Audi entstand 1.500 Euro Sachschaden.

Gladbeck

Montag, in der Zeit von 11.45 bis 12.15 Uhr, fuhr der Fahrer eines unbekanntes gelbes Fahrzeug einen auf dem Backhusweg geparkten Pkw silberfarbenen Opel Zafira an. Dabei entstand ein Schaden von 1.500 Euro. Der Verursacher flüchtete. Am Opel wurde gelbe Fremdfarbe festgestellt, so dass das verursachende Fahrzeug gelb gewesen sein dürfte.

Recklinghausen

In der Zeit von Samstag, 20 Uhr bis Montag, 9 Uhr, fuhr der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs auf der Esseler Straße einen geparkten silberfarbenen 3er BMW an und flüchtete. Am BMW entstand 4.000 Euro Sachschaden.

Heute, gegen 9.10 Uhr, fuhr ein 82-jähriger Autofahrer aus Recklinghausen auf der Martinistraße ein Verkehrszeichen an. Dabei entstand 1.400 Euro Sachschaden. ein aufmerksamer Zeuge hielt den Recklinghäuser an und forderte ihn auf, auf die benachrichtigten Polizeibeamten zu warten. Der 82-Jährige fuhr einfach weg. Er konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden.

Hinweise erbitten die Verkehrskommissariate in Gladbeck (für die Städte Marl und Gladbeck) und Herten (für die Städte Waltrop und Recklinghausen) unter Tel. 0800/2361 111.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Michael Franz

Telefon: 02361/55-1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell