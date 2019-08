Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190826 - 917 Frankfurt-Altstadt: Kostenlose Fahrradcodieraktion im Zuge des Aktionstages "Mobil sein - ein Leben lang"

Frankfurt (ots)

(em) Am Mittwoch, den 28. August 2019, führt die Frankfurter Polizei im Zuge der Veranstaltung "Mobil sein - ein Leben lang" im Bereich der Konstablerwache eine Fahrradcodieraktion durch.

Der Aktionstag wird um 13.00 Uhr an der Konstablerwache von Frau Stadträtin Prof. Dr. Daniela Birkenfeld, Dezernentin für Soziales, Senioren, Jugend und Recht, eröffnet. Um 15.00 Uhr wird der Polizeipräsident Gerhard Bereswill als Schirmherr des Aktionsprogrammes "Maximal mobil bleiben - mit Verantwortung!" ein Grußwort sprechen.

Im Zuge der Veranstaltung können Sie Ihr Fahrrad kostenlos zwischen

13.00 Uhr - 18.00 Uhr an der Konstablerwache

durch den Freiwilligen Polizeidienst codieren lassen. Das letzte Fahrrad wird bis 17.45 Uhr angenommen.

Nähere Informationen zu dem Aktionstag "Mobil sein - ein Leben lang" finden Sie auf der Internetseite der Frankfurter Polizei unter: https://k.polizei.hessen.de/1010193233

Die Fahrradcodierung ist neben mechanischen und elektronischen Sicherungen ein sehr gutes Mittel, sein Fahrrad vor Diebstahl zu schützen. Mit Hilfe eines Spezialgerätes wird eine persönliche Identifikationsnummer sichtbar in den Rahmen eingraviert. Der Code gibt der Polizei Hinweise auf den rechtmäßigen Eigentümer und kann durch Diebe nicht entfernt oder unkenntlich gemacht werden, was den Wiederverkaufswert erheblich senkt.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

HINWEIS: Bitte bringen Sie einen Eigentumsnachweis und Ihren Personalausweis mit. Fahrräder mit einem Carbon-Rahmen sowie Kinderfahrräder sind für eine Codierung nicht geeignet. Fahrradanhänger können ebenfalls codiert werden, müssen jedoch aus einem für die Codierung geeigneten Material bestehen (z.B. Aluminium).

