Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190826 - 914 Frankfurt-Ostend: Erfolglosen Fahrraddieb geschnappt

Frankfurt (ots)

(ne) Ohne Erfolg blieb am gestrigen Abend gegen 23:00 Uhr der Diebstahl eines Fahrrades in der Louis-Appia-Passage. Der Täter musste erstmal mit zum Revier.

Der 57-Jährige hatte ein mit Bügelschloss gesichertes Zweirad im Visier. Er zog und riss an der Sicherung, aber das Schloss konnte er nicht knacken. Wahrscheinlich aus Frust über den Misserfolg, riss er die Frontbeleuchtung ab und trennte die Kabel durch. Nun erfolgte die Festnahme durch den örtlichen Sicherheitsdienst und der Anruf bei der Polizei. Die Beamten nahmen den Mann erstmal mit zum Revier. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der 57-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt.

